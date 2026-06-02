Agora sim, é oficial. O Fulham anunciou a saída de Marco Silva.

Esta comunicação, recorde-se, chega após o português informar que não iria aceitar a proposta de renovação, o que o deixa com caminho aberto para assinar com o Benfica. Através de um comunicado, os cottagers recordam o técnico português e agradecem os cinco anos à frente da equipa principal.

No mesmo texto, o clube partilha uma carta aberta de Marco Silva para os adeptos, onde fala na importância do apoio que sentiu ao longo das épocas e garante que «mais tarde ou mais cedo» vai regressar ao Craven Cottage.

«Aos nossos adeptos, pedi-vos desde o primeiro dia que estivessem sempre connosco. Foi isso que fizeram nos últimos cinco anos. Conquistámos muito juntos. Eu e a minha equipa sentimos sempre o vosso apoio, jamais será esquecido. O Fulham estará para sempre no meu coração e, mais cedo ou mais tarde, vou voltar ao Craven Cottage», pode ler-se.

Marco Silva deixa assim o Fulham, clube que orientou desde 2021/22, terminando com um total de 100 vitórias, 48 empates e 81 derrotas em 229 jogos.