O Al Hilal voltou a contactar Marco Silva, na perspetiva de contratar o português para assumir o comando técnico da equipa. A vontade do clube saudita é ter um novo treinador antes do início do Mundial de Clubes.

Isto só prova que Jorge Jesus está mesmo de saída e que a direção até já procura substituto.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que o Al Hilal contacta Marco Silva: já o fez em 2023, na altura o treinador até viajou para Riade para ouvir a proposta, mas acabou por recusar a mudança para o futebol saudita.

Ora esse é o cenário que volta a colocar-se nesta altura: Marco Silva não quer deixar o futebol inglês. Nesse sentido, o treinador não está tentado a aceitar a investida saudita, apesar de financeiramente ser muito vantajosa.

Marco Silva mantém a vontade de continuar a treinar em Inglaterra, no melhor campeonato do mundo, sobretudo agora, no fim de uma época bem conseguida e que lhe pode valer um salto para um clube superior.