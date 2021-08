O ex-jogador Marco Tardelli, que representou a Juventus entre 1975 e 1985, falou sobre Cristiano Ronaldo e sobre o futuro do astro português na «vecchia signora». Tardelli afirmou que Ronaldo deve sair da Juve caso não esteja satisfeito e sublinhou a importância de uma decisão rápida do português.

«Quanto ao papel em campo, estou satisfeito com a posição dele [Cristiano Ronaldo] no lado esquerdo do ataque. Acho que ele não faz nada mal... O Ronaldo fez quase 30 gols no último campeonato e esses golos fariam falta caso ele se fosse embora. Para mim, a confirmação [da permanência] seria uma boa notícia para a Juventus, mas tudo depende dele, do quanto ele quer ficar. Se ele não está com vontade de ficar, o melhor é mudar-se», disse Tardelli sobre Ronaldo.

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a dar que falar. Medhi Benatia, ex-colega do português na Juventus, considerou que o Real Madrid errou ao deixar CR7 sair da equipa, esperando que o clube italiano não cometa o mesmo erro. O próprio Ronaldo reagiu às últimas notícias, afirmando que não pode permitir que brinquem com o seu nome.