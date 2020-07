Marcos Acuña está a contas com um traumatismo na anca esquerda.

O internacional argentino lesionou-se no jogo da véspera com o Santa Clara (foi substituído ao minuto 84), e por esse motivo não participou no treino deste sábado.

De recordar que, independentemente deste problema físico, Acuña está afastado do clássico com o FC Porto devido a castigo.

Luciano Vietto (treino sob vigilância médica) e Luiz Phellype (treino de recuperação) continuam entregues ao departamento médico.

Os titulares do jogo com o Santa Clara fizeram treino de recuperação, mas os restantes fizeram um trabalho mais "normal", no relvado.

À imagem do que já sucedeu em ocasiões anteriores, Rúben Amorim contou com vários jovens no treino do dia seguinte ao jogo. A saber: Chico Lamba, Babacar Fati, Gonçalo Costa, João Ricciulli, João Silva, João Goulart, Diogo Brás, João Oliveira, Hevertton Santos, Daniel Bragança e Leonardo Ruiz.