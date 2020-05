Francelina Santos, avó de Marcos Chuva, foi encontrada morta na sua residência, em Cascais, na sequência de uma facada no pescoço. O suspeito do crime é outro neto da vítima, que continua desaparecido e que é descrito como alguém que andava sempre com facas, conhecido por ameaçar pessoas.



O saltador português ficou em choque com as circunstâncias da morte de Francelina Santos.



O Benfica já divulgou uma nota de condolências:



«O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências a Marcos Chuva, elemento da equipa de Atletismo do Clube. O atleta foi ontem confrontado com o falecimento da avó, Francelina Santos, 87 anos.

O Clube manifesta pesar e consternação pelo momento de profunda tristeza que toda a família do atleta vive. Muita força, Marcos Chuva!»