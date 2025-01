O duelo entre os treinadores portugueses Jorge Jesus (Al Hilal) e José Gomes (Al Fateh), da 15.ª jornada da Liga saudita, teve o brasileiro Marcos Leonardo como protagonista. O avançado, que deixou o Benfica no último verão, brilhou ao apontar um hat-trick, ajudando o Al Hilal a bater o Al Fateh por 9-0.

Na primeira parte, a equipa da casa já vencia por 4-0. O primeiro golo dos comandados de JJ surgiu aos 20 minutos, na sequência de um pontapé de canto batido por Salem Al Dawsari, com o central Koulibaly a cabecear para o fundo das redes. Aos 40, o extremo saudita voltou a estar em destaque ao assistir novamente, desta vez Renan Lodi, que fez o 2-0 com um remate cruzado pela esquerda.

Depois, no tempo de compensação da primeira parte, Marcos Leonardo fez o primeiro de três golos na partida. A partir da marca dos 11 metros, o avançado que custou 40 milhões ao Al Hilal fez o 3-0, tranquilizando ainda mais os anfitriões.

Tranquilidade essa que aumentou antes do intervalo, com o médio sérvio Milinkovic-Savic a fazer mais um golo, o quarto, aos 45+9 minutos.

No segundo tempo, os holofotes voltaram a apontar na direção de Marcos Leonardo, que fez o segundo da conta pessoal através de um remate de fora da área, com mais uma assistência de Al Dawsari.

Sem piedade, a turma de Jorge Jesus não tirou o pé do acelerador e apontou mais três golos, com um toque português. João Cancelo assistiu Al Hamdan para o sétimo, Malcom encarregou-se do oitavo e Al Abdulwahed fechou as contas com um golo na própria baliza.

Com este estrondoso resultado, o Al Hilal ocupa provisoriamente o primeiro lugar da tabela classificativa, com 40 pontos, ficando à espera do fará o Al Ittihad diante do Al Raed. Já o Al Fateh continua a pobre campanha na Liga, esta temporada. Segue no último lugar, com apenas seis pontos.