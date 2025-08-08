Marcos Rojo e o Boca Juniors acertaram a rescisão de contrato. O anúncio oficial foi feito nesta sexta-feira, cerca de uma semana depois de o defesa-central ter sido proibido de entrar no balneário devido a uma tensão com o treinador Miguel Ángel Russo.

«O Club Atlético Boca Juniors informa que o jogador Marcos Rojo assinou a rescisão contratual que o vinculava à Instituição (...).Agradecemos ao Marcos pelo seu profissionalismo e comprometimento com o clube e desejamos-lhe muito sucesso nos seus desafios futuros», pode ler-se no comunicado do histórico emblema de Buenos Aires.

Deste modo, o defesa de 35 anos encontra-se livre no mercado. Rojo fez formação no Estudiantes, da Argentina, e na Europa representou clubes como Spartak de Moscovo, Sporting e Manchester United.

O internacional argentino estava no Boca Juniors desde 2021, tendo feito 116 jogos em quatro épocas e meia. A nível de títulos leva no currículo quatro troféus: uma Liga da Argentina (2022), duas Taças (2021 e 2022) e uma Supertaça (2023).