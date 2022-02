O Sporting revelou os detalhes das transações no mercado de inverno em comunicado à CMVM.

Assm, o valor da compra de Marcus Edwards é de 7,5 milhões de euros e há bónus de meio milhão. O Vitória de Guimarães «fica com 50 por cento de uma futura venda após deduzir a comissão e o mecanismo de solidariedade» e a comissão de manutenção com a empresa Arete Management LTD é de 0,115M€.

Slimani chegou como jogador livre e o Sporting tem a opção de prolongar contrato até 30.06.2024. A comissão de manutenção é de 0,25M€ com Luca Bascherini.

No que respeita a saídas, o Vitória de Guimarães tem direito de preferência sobre nova cedência de Geny Catamo. O empréstimo de Tiago Tomás é «válido até Junho de 2023, podendo ser interrompido em Junho de 2022» e o Estugarda tem opção de compra». A comissão é com a Proeleven, que agencia o jogador.

Quanto a Jovane Cabral, a Lazio tem opção de compra.