Marcus Rashford teve este sábado vários motivos para ficar feliz. Além da vitória do Manchester United em casa do Everton, por 3-1, em que o jogador dos Red Devils tinha à sua espera um cartaz de agradecimento dos Toffees por causa da sua campanha para alimentar as crianças carenciadas, Rashford recebeu um telefonema especial após o encontro.

Recorde-se que o jovem jogador do Manchester United tem estado envolvido numa campanha para alimentar as crianças carenciadas durante as férias escolares, já que, em muitas famílias, o almoço da escola é fundamental, mais ainda numa altura em que a pandemia teve forte impacto económico. Inicialmente, Rashford tentou que o Governo financiasse essas refeições, tal como fez após campanha do jogador, durante o encerramento das escolas no confinamento por causa da covid-19, mas recebeu resposta negativa do Executivo e do Parlamento.

O jogador pôs então mãos à obra e lançou uma campanha nas redes sociais, que recolheu apoios de empresas, restaurantes e cafés de todo o país.

Este sábado, o primeiro-ministro telefonou-lhe após o encontro com o Everton para lhe anunciar um pacote de medidas destinadas a ajudar a alimentar crianças carenciadas, incluindo fornecer refeições durante as férias escolares.

As medidas incluem cerca de 188 milhões de euros distribuídos aos municípios até ao fim de março, com pelo menos 80% destinados a ajudarem famílias com despesas de alimentação e outras.

O programa de alimentação e atividades nas férias escolares será alargado para cobrir as férias da Páscoa, Verão e Natal de 2021, num investimento de mais de 232 milhões de euros. Além disso, cerca de 18 milhões de euros serão entregues a bancos alimentares de todo o país.

Rashford congratulou-se com as medidas. Numa publicação nas redes sociais, o jogador de 23 anos disse que esta ajuda «vai melhorar a vida de 1,7 milhões de crianças no próximo ano». «Só temos de celebrar», acrescentou.