Marcus Rashford garantiu que quer continuar a lutar contra a pobreza, depois de ter liderado uma campanha para o financiamento público de refeições de 1,3 milhões de crianças em Inglaterra durante as férias escolares.

O avançado assumiu um papel de destaque na luta contra a pobreza depois de ter liderado, com sucesso, uma campanha para o fornecimento de refeições em período de férias escolares, depois de o governo britânico ter assumido que o apoio terminaria com o final do ano letivo.

«Isto nunca foi sobre mim, nem sobre política. Isto foi um grito de ajuda dos pais de todo o país, eu só lhes dei uma plataforma para serem ouvidos», referiu o jogador do Manchester United em declarações à BBC.

Rashford, de 22 anos, garantiu estar «orgulhoso» por ter ajudado a tomar a decisão certa e «poupar os pais a mais uma preocupação», considerando que «o bem-estar das crianças têm de ser sempre uma preocupação».

«Há gente a passar mal todo o ano, precisamos de perceber mais de perto os seus problemas para encontrar a melhor forma de ajudar», afirmou o jogador, que necessitou de apoio social e recorreu a bancos alimentares quando era criança.

E a mãe do jogador também ficou orgulhosa: «A minha mãe ligou-me dez vezes. Está muito contente e se alguém tivesse falado quando ela passou dificuldades, talvez a situação tivesse sido diferente.»