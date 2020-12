Jack Maltby-Smith tem apenas 12 anos, mas vai fazer a diferença na vida de 300 famílias neste Natal.

O menino, jogador das camadas jovens do Northampton Town, foi inspirado pela campanha de Marcus Rashford para que as crianças desfavorecidas tivessem acesso a refeições durante as férias escolares, e lançou a sua própria iniciativa.

«Ouvi falar da campanha do Marcus Rashford e perguntei aos meus pais se é verdade que há pessoas que vão dormir sem comer», contou Jack à BBC. Sensibilizado ao perceber as dificuldades por que algumas famílias passam, decidiu ajudar.

A campanha começou com familiares a amigos e estendeu-se através de uma plataforma de crowdfounding. O jovem jogador pedia que as pessoas doassem 1 libra (pouco mais de um euro) por cada golo que ele marcasse e tinha como objetivo angariar 500 libras (554 euros).

No primeiro fim-de-semana marcou dois golos, mas os patronos continuaram a doar independentemente dos golos. O valor angariado já vai em mais de 5500 euros e houve também empresas e outras entidades locais que se juntaram.

A iniciativa permitiu assim recolher alimentos que são entregues a 300 famílias. Jack Maltby-Smith admite que fica emocionado com o sucesso da campanha. «Estou tão orgulhoso.»