É Carnaval, ninguém leva a mal. Um participante no tradicional desfile de Carnaval de Pevidém, localidade do concelho de Guimarães, decidiu testar a máxima e apostar numa representação de Moussa Marega, jogador do FC Porto que abandonou o relvado no Estádio D. Afonso Henriques, no duelo com o Vitória, denunciando insultos racistas.



A representação de Marega ficou completa com uma cadeira na cabeça e uma mensagem forte: «Diga não ao racismo».



O anónimo participante tornou-se uma das principais atrações do cortejo e viu a sua imagem ser partilhada ao longo das últimas horas nas redes sociais. Sempre com um sorriso, claro.



Marega agradece homenagem: «Que adeptos incríveis»



Veja uma reportagem do Guimarães Digital em que aparece a representação de Marega no Carnaval de Pevidém.