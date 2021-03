Malang Sarr sofreu ao início da tarde um acidente de viação nas imediações do centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

O defesa central francês perdeu o controlo do seu Mercedes, embatendo contra um poste, avançou o Jornal de Notícias e confirmou o Maisfutebol.

O acidente aconteceu na Rua do Alto da Estrada, numa via estreita e ligeiramente a subir, antes do cruzamento com a Rua Central do Olival.

De acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, o jogador saiu ileso do local, mas automóvel topo de gama ficou parcialmente destruído. Entretanto, responsáveis do FC Porto trataram das diligências necessárias para a remoção do veículo.

Sarr, de 22 anos, está cedido até ao final da temporada pelo Chelsea, após ter feito toda a carreira no Nice.