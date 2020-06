Margarida Corceiro, namorada de João Félix, vai desempenhar um papel na nova novela da TVI, «Bem me Quer».



A companheira do jogador do Atlético de Madrid participou na novela Prisioneira em 2019 e foi uma das protagonistas do programa Dança com as Estrelas.»



Depois de mais uma produção fotográfica no Algarve, dando continuidade à sua carreira como modelo, Margarida Corceiro investe em outra área que desperta o seu interesse: a representação.