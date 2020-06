Margarida Corceiro viajou na semana passada para o Algarve, após um longo período de isolamento com João Félix em Madrid, e esteve envolvida durante este fim-de-semana numa sessão fotográfica para uma marca de fatos de banho.



A namorada de João Félix brilhou durante a sessão realizada numa praia algarvia, a par de outras modelos, com quem revelou grande empatia. Visivelmente feliz e à-vontade com o papel que estava a desempenhar, Margarida Corceiro continua a dar cartas no mundo da moda, não o obstante a tenra idade.