Depois de passar os três meses do período de isolamento em Madrid, na casa de João Félix, a namorada do internacional português aproveitou a fase de desconfinamento para... tirar férias. Margarida Corceiro viajou por isso para o Algarve, onde tem aproveitao o bom tempo de Portimão para fazer praia, piscina e muitos passeios.

Ora esta quarta-feira à noite, João Félix voltou a entrar em campo, após ter falhado o primeiro jogo da retoma por castigo, e viveu momentos de verdadeiro sucesso: o internacional português fez dois golos e foi a figura da vitória do At. Madrid em Pamplona. Mesmo à distância, e depois de um dia na praia, Margarida Corceiro acompanhou tudo em direto e no final não escondeu o orgulho que João Félix lhe trouxe com uma exibição de gala.