Margarida Corceiro continua a aquecer corações nas redes sociais. Agora a namorada de João Félix publicou cinco fotografias tiradas do mesmo ângulo, mas com expressões diferentes, e pergunta qual delas os fãs preferem. As respostas não se fizeram esperar e a maioria não é muito criativa. «Todas», responde grande parte dos seguidores. Mas há um ou outro mais criativo. «Tu és perfeita», escreve um. «Que linda!», adianta outro. «Não consigo escolher», garante ainda outro.