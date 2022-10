João Félix continua a ser tema de conversa entre os adeptos do At. Madrid. No jogo frente ao Bayer Leverkusen (empate 2-2), o português entrou nos minutos finais e ainda pediu a Carrasco para bater o penálti assinalado já após o apito final. Pedido recusado.

O internacional belga acabou por falhar o castigo máximo, com Félix a assistir a tudo à distância, junto à linha de fundo, agachado.

O At. Madrid perdeu as hipóteses de apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões, mas o português manteve os compromissos já assumidos.

Nas bancadas do recinto estava a companheira, Margarida Corceiro, que celebrou o seu 20.º aniversário na quarta-feira.

João Félix saiu do estádio com a jovem atriz e rumou a um bar da capital espanhola, para festejar a data especial, entre outras pessoas próximas de Margarida Corceiro.

A imprensa do país vizinho garante que as celebrações prolongaram-se até de madrugada e os adeptos do Atlético estão a criticar a postura do jogador.

Veja as imagens: