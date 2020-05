João Félix apresentou-se na quarta-feira para testes à covid-19 na cidade desportiva de Majadahonda e aguarda pelo regresso aos treinos no Atlético de Madrid. Até lá, continua a desfrutar do bom tempo na sua casa na capital espanhola.



O internacional português tem contado com a companhia da namorada, Margarida Corceiro, que partilhou mais uma fotografia em biquini no Instagram.



A imagem teve um impacto enorme e um dos primeiros comentários visava diretamente o jogador: «Aposto que o Félix adorou a quarentena.»



Veja a fotografia em causa na galeria associada a este artigo.