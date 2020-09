O outono chegou e com ele chegaram as folhas caídas, as noites mais longas, os dias mais curtos e as fotos de Margarida Corceiro de bikini. Ainda de bikini? Sim, mas não se habituem. A namorada de João Félix já foi avisando que o verão chegou ao fim e que as saudades do calor já apertam.



Depois dos desabafos quase desesperados no instagram, a atriz da telenovela «Bem me quer», da TVI, recebeu quase 400 comentários de seguidores. A maior parte respondeu-lhe à letra: «Nós também teremos saudades de ti.»



Pode ver as mais recentes fotos de Magui, ainda de bikini, na galeria de fotos associada.