Margarida Corceiro continua a viver uma fase muito feliz da ainda curta vida: a jovem é estrela do Dança com as Estrelas, todos os domingos, na TVI, e continua a ser contratada frequentemente para ensaios fotográficos.

O último aconteceu recentemente, para uma marca de biquinis. A atriz posou de várias formas e feitios, partilhou algumas dessas imagens nas redes sociais e deixou o namorado João Félix... de queixo caído.

O jogador do At. Madrid reagiu com vários emojis de labaredas, numa maneira de dizer que provavelmente ficou em chamas com as fotografias da namorada. Margarida Corceiro, essa, vai continuar a encantar.