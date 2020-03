Cristiano Ronaldo publicou este domingo uma fotografia nas redes sociais com a família no ginásio, manifestando-se «agradecido» com a recuperação da mãe, Maria Dolores Aveiro, já em casa, depois de ter sido vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

«A sentir-me muito agradecido por ter a mãe em casa a recuperar. Cuidem das vossas famílias e entes queridos», escreveu o jogador da Juventus na legenda.

Dolores Aveiro surge no centro da foto, com o polegar levantado, em sinal que está a recuperar bem do AVC que a levou a ser internada de urgência, no início do mês, no Funchal. Na fotografia, aparecem ainda as duas irmãs de Ronaldo, Elma e Katia Aveiro.