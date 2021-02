Luís Figo está de luto pela morte da mãe, Maria Joana.

O Sporting, clube que o internacional português representou, manifestou pesar pela mãe do antigo camisola 7 do clube.

«Aos familiares e amigos, em especial a Luís Figo, o clube endereça as mais sentidas condolências», lê-se no comunicado leonino, no site.

O Maisfutebol envia as condolências ao antigo internacional português e à sua família.