Bruno Costa, médio do Paços de Ferreira, aproveitou um período de férias nas Maldivas para pedir a namorada em casamento. O jogador preparou um cenário especial, com a ajuda dos funcionários do Resort, e surpreendeu Maria Moreira de Carvalho.



A namorada de Bruno Costa, saliente-se, aceitou o pedido. «Não consigo colocar em palavras quão especial foi este momento. Sou uma sortuda», escreveu Maria Moreira de Carvalho, nas redes sociais.



O jovem casal tem um filho em comum, Lucas, nascido em março de 2020.