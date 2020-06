Lembra-se da Mariana, a quem Simão Sabrosa dedicava os golos quando estava no Benfica e no At. Madrid? Na altura era apenas uma menina, mas entretanto cresceu e já cumpriu 19 anos. A filha de Simão e de Filipa Valente, de quem entretanto o antigo jogador se divorciou, virou modelo e faz mesmo sucesso no mundo da moda.

A jovem tem sido chamada para vários ensaios fotográficos para marcas de fatos de banho e vai conseguindo um protagonismo crescente neste mundo complicado. Para complementar essa área, Mariana Sabrosa dedica-se também ao mundo empresarial, tendo uma marca de roupas em que ela própria faz à mão os detalhes das peças.