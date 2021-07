O Adana Demirspor, que subiu no final da época passada à primeira divisão da Turquia, anunciou esta quarta-feira a contratação de Mario Balotelli. O avançado italiano de 30 anos assinou um contrato válido por três temporadas.



O último clube de Balotelli foi o Monza, do segundo escalão italiano, terminando a época com um registo de 14 jogos e seis golos.



Depois de ter jogado em Itália, Inglaterra e França, o internacional transalpino aceitou o desafio de rumar ao futebol turco, procurando relançar a carreira.