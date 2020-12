Mario Balotelli tem uma nova oportunidade no futebol. O avançado de 30 anos vai assinar pelo Monza, equipa da Serie B, detida por Silvio Berlusconi, antigo chefe do governo italiano, que foi presidente do Milan durante 31 anos.

O clube é gerido por Adriano Galliani, que foi vice-presidente e diretor executivo do Milan, e que deixou um aviso a Balotelli. «Dei-lhe muito na cabeça e disse-lhe que era realmente a última oportunidade dele», contou Galliani aos jornalistas.

«Gosto muito dele. É um jogador que, com as capacidades técnicas e físicas que tem, tem de fazer muito mais. Mostrou excelentes qualidades. Só tem 30 anos», frisou, acrescentando que o contrato será assinado após os habituais exames médicos, com validade até ao final da época.

Galliani disse ainda que Silvio Berlusconi «está entusiasmado» com a contratação. «Ele está muito feliz. Passei-lhe a chamada de Balotelli e eles falaram ao telefone», disse o dirigente, acrescentando que o jogador aceitou condições baixas e que o empresário Mino Raiola nem cobrou comissão na transferência.

«Ele recusou um contrato muito importante com o Vasco da Gama [de Sá Pinto] no Brasil», lembrou, dizendo que agora o jogador precisa de algum tempo para voltar a estar em forma, já que estava sem clube há vários meses.

Desde que foi despedido do Brescia, Mario Balotelli esteve a treinar no modesto Franciacorta, da quarta divisão italiana.

Enquanto o contrato não é assinado, a vida de Balotelli também não está muito tranquila. O jogador deparou-se com os vidros do carro partidos e deixou nas redes sociais uma ameaça ao autor dos estragos:

«Sei que tu... quem quer que sejas, vais ler esta mensagem. Aviso-te, será melhor rezares, e rezares com muita força, para que eu nunca descubra quem tu és porque se o fizer vais ser perseguido para sempre pela justiça. Não pode ser de outra forma, seu cobarde.»