Nesta segunda-feira, o Benfica ficou a saber que vai defrontar no play-off de acesso à Champions o vencedor da eliminatória entre o Feyenoord e Fenerbahçe, caso vença o Nice.

Mário Branco, novo diretor-geral para o futebol profissional do Benfica, reagiu ao sorteio realizado em Nyon, na Suíça, aos meios de comunicação do clube.

«Tal como já tinha acontecido no sorteio da 3.ª pré-eliminatória, com o Nice, voltaram a sair, em teoria, os adversários mais complicados», afirmou Mário Branco.

«Neste momento, estamos com foco total no Nice e não faz sentido olharmos mais para a frente. A vitória na Supertaça foi muito importante para a confiança do grupo, mas também já é passado. A nossa energia e o nosso pensamento estão exclusivamente na eliminatória com o Nice», acrecentou.

Recorde-se que o Benfica irá defrontar o Nice, na terceira pré-eliminatória de acesso à Liga dos Campeões. A primeira mão está marcada para a próxima quarta-feira e a segunda mão será no dia 12 de agosto.