Mário Costa, presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, está nesta altura reunido com Pedro Proença e já decidiu renunciar ao cargo que ocupa no organismo, de acordo com a CNN Portugal.

A decisão surge após buscas realizadas na segunda-feira pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) à residência de Mário Costa, numa investigação motivada por suspeitas de tráfico de seres humanos.

Além da casa do dirigente, também uma academia de futebol em Riba D’Ave, concelho de Famalicão, distrito de Braga, foi alvo de buscas.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional reuniu-se de urgência nesta quarta-feira para analisar o caso.