Numa ronda marcada pela redução das distâncias no topo da classificação, com o líder Sporting a empatar e permitir a aproximação do FC Porto para oito pontos, a figura da jornada para o Maisfutebol é o maior ‘culpado’ por mais uma chicotada psicológica.

Mario González bisou na vitória do Tondela em casa do V. Guimarães, naquela que foi o primeiro triunfo dos beirões fora de casa nesta época, resultado que levou ao despedimento de João Henriques do comando técnico dos vimaranenses.

O avançado espanhol chegou aos nove golos na Liga e ainda garantiu o triunfo beirão em grande estilo, com um gesto técnico bastante difícil que por muito pouco não lhe valeu também a distinção de melhor golo da jornada pela redação do Maisfutebol.

Ainda assim, vale a pena deixá-lo aqui para apreciação geral.

Tal como fez na reta final do jogo com o Sporting, Walterson conquistou também em cima do fecho da votação a eleição para melhor golo da jornada.

O avançado brasileiro do Moreirense marcou um grande golo com um remate em arco à entrada da área dos leões, o que valeu um ponto conquistado para os cónegos e um – ainda curto – relançamento da luta pela liderança do campeonato, que ainda assim está segura por oito pontos de vantagem do Sporting sobre o FC Porto.

Também a defesa da jornada foi escolhida, tanto pela dificuldade como pela importância. Perto do final do Farense-Sp. Braga, Matheus segurou o empate que se registava na partida ao negar o golo primeiro num cabeceamento de Lucca e depois na recarga de Pedro Henrique, defendida sobre a linha de golo.

Essa defesa permitiria depois a conquista dos três pontos para os arsenalistas, graças ao golo de Sporar já nos descontos.