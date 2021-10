21 anos após o célebre Campomaiorense-FC Porto (1-0), em que José Soares foi acusado de uma marcação demasiado agressiva sobre Mário Jardel, os dois antigos jogadores reencontraram-se este fim de semana, no Seixal.



Jardel está a passar uns dias em Portugal e deslocou-se ao Benfica Campus, tal como José Soares, que tem um sobrinho (Duarte Soares) a representar os iniciados do clube encarnado.



O antigo jogador do Benfica, que representou o Campomaiorense por empréstimo das águias, partilhou nas redes sociais a fotografia ao lado de Mário Jardel e os comentários foram todos no mesmo sentido: a recordar o duelo entre os dois ex-jogadores em Campo Maior.



«Não foi um dia bom, a arbitragem também não foi boa e claro que exagerei na altura. Não só eu, o Jardel também me agrediu. Mas passado um mês, fui à casa dele no Porto, fomos almoçar e ficou tudo resolvido. Entre nós ficou, mas fui massacrado com isso durante anos», contou José Soares ao Maisfutebol, em 2013.