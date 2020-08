Adjunto de Jorge Jesus no Benfica, Mário Monteiro ainda está no Brasil, onde concedeu uma entrevista à Rádio Globo. Nela afirmou que o objetivo na Luz é «tentar colocar o nome do Benfica na Europa e ao nível mundial».

O preparador físico de JJ explicou primeiro que o sentimento em relação ao Flamengo «é de saudade e eterno agradecimento por estes 13 meses de sucesso e glória».

Mário Monteiro sublinhou que é «apaixonado pelo samba», mas há algo mais importante: «As pessoas têm muito mais significado na minha vida e vou ter saudades delas.»

O técnico assumiu que deixo o Flamengo «por lealdade» e porque assumiu «um compromisso», pois é «uma pessoa que os honra».

Ainda assim, o clube carioca fez uma proposta para Mário Monteiro ficar.

Mário Monteiro é o primeiro à direita, atrás do técnico

«Houve pessoas da direção do Flamengo que me tentaram convencer a ficar pois estavam muito gratos pelo meu trabalho e competência, mas não dava para ficar pois tinha o compromisso de ficar com o meu treinador pelo menos mais dois anos», revelou.

Tinha há algum tempo pensado em terminar carreira no Flamengo e ficar aqui para trabalhar num projeto diferente que não envolvesse trabalho de campo, mas mesmo assim, estou muito grato e deixo a porta aberta», indicou ainda.

Depois, tempo para falar do Benfica, onde espera «muito trabalho e dedicação» da equipa técnica de Jorge Jesus.

«Vamos com espírito vitorioso e com vontade de devolver aos sócios as alegrias do passado. Vamos tentar colocar o nome do Benfica na Europa e ao nível mundial para alcançar o objetivo de conquistar títulos», resumiu.