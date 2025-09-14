Marítimo-Vizela
Há 27 min
II Liga: Marítimo e Vizela empatam e entregam liderança ao Sporting B
1-1 nos Barreiros
O Marítimo e o Vizela empatarm a um golo nos Barreiros, em jogo a contar para a jornada 5 da Liga.
Os insulares ficaram reduzidos a dez aos 36 minutos por expulsão (vermelho direto) de Romain e pouco depois Morschel deu vantagem à equipa minhota.
Pouco depois da hora de jogo, os vizelenses também ficaram reduzidos a dez, por expulsão de Bright por acumulação de amarelos.
Em igualdade numérica, os maritimistas conseguiram chegar ao empate por Raphael Guzzo aos 76 minutos.
Com este resultado, o Sporting, que ascendeu horas antes à liderança da II Liga, garantiu que fecha a jornada no topo da classificação com 12 pontos, mais um do que o Vizela e dois em relação ao Marítimo.
