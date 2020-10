Nanu está muito perto de reforçar o FC Porto e poderá ser anunciado nas próximas horas.

O lateral/médio direito, que marcou o último golo da vitória do Marítimo, por 3-2, sobre os campeões nacionais, já não viajou com a equipa para a Madeira e deverá rumar ao Dragão.

O FC Porto propõe a Nanu um contrato por cinco temporadas, apurou o Maisfutebol, e o acordo com o Marítimo poderá concretizar-se por valores a rondar os quatro milhões de euros.

Nanu, de 26 anos, era alvo também do interesse do Sp. Braga, conforme revelou o presidente do Marítimo.

O jogador que fez a formação no Taboeira e no Beira-Mar, com uma passagem pelo Benfica, representa o Marítimo desde 2015/16. Na última época, Nanu impôs-se em definitivo na equipa insular, tendo disputado 35 jogos e apontado dois golos.

