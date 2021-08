Levantou algumas dúvidas quem tinha, afinal, marcado o golo do FC Porto nos Barreiros, no empate frente ao Marítimo: as imagens mostram que a bola rematada por Luis Díaz já tinha ultrapassado a linha de golo, mas faltava saber qual era a posição da Liga de Clubes e, sobretudo, do árbitro.

Ora segundo a Liga atribuiu o golo portista também a Luis Díaz, e não a Taremi, tendo-o feito, segundo foi possível saber, depois de consultar o árbitro João Pinheiro, que no relatório de jogo terá também escrito que o autor do tento portista foi o extremo colombiano.