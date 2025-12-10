A viver a melhor época da carreira, Samuel Silva, guarda-redes de 26 anos e titular do Marítimo, foi eleito o melhor guarda-redes da II Liga em novembro, distinção que conquistou pela terceira vez consecutiva. O guarda-redes evidenciou-se nas vitórias frente a Oliveirense (2-0), Paços de Ferreira (2-0), Penafiel (2-1) e Portimonense (2-0), recolhendo 28,76 por cento dos votos dos treinadores.

Para trás ficaram Gril (Académico de Viseu, com 15,03 por cento) e João Costa (FC Porto B, com 13,73 por cento).

Ao cabo de 14 jogos na II Liga, Samuel Silva sofreu nove golos, sendo determinante para a liderança do Marítimo, que leva 29 pontos, igualado pelo Sporting B (2.º).

Na defesa, Noah Madsen – defesa central, de 24 anos, do Marítimo – foi totalista contra Oliveirense, Paços de Ferreira e Penafiel. O dinamarquês acumulou 16,61 por cento dos votos, superando Anthony (Académico de Viseu, com 16,34 por cento) e Salvador Blopa (Sporting B, com 11,11 por cento).

Se o dia estava a ser bom para o Marítimo M, acabou de se tornar melhor graças a Madsen✨

O 🇩🇰 é o Defesa do Mês da #LigaPortugalMeuSuper 🏆 Boa escolha os treinadores?#CSM pic.twitter.com/iZwMKTWiL0 — Liga Portugal (@ligaportugal) December 8, 2025

E porque não há duas sem três, o Marítimo também foi premiado a meio-campo, à boleia de Carlos Daniel, que recebeu 20,92 por cento dos votos. Num mês estrondoso, o médio ofensivo marcou contra Oliveirense, Paços de Ferreira, Penafiel e Portimonense (dois golos).

Assim, Carlos Daniel, de 31 anos, aponta à melhor época da carreira, até ver com seis golos e uma assistência em 15 jogos. Para trás ficou a concorrência de Vasco Moreira (Felgueiras, com 12,42 por cento) e de Messeguem (Académico de Viseu, com 11,76 por cento).

Depois de um rendimento acima da média 📈, Carlos Daniel foi eleito pelos treinadores Médio do Mês da Liga Portugal Meu Super 🏆

Parabéns 👏 pic.twitter.com/BepvblbJqF — Liga Portugal (@ligaportugal) December 9, 2025

Nesta vaga de prémios, o Marítimo apenas não superou o Académico de Viseu no ataque e no banco. O avançado André Clóvis, de 28 anos, segue imparável e conquistou a distinção pelo segundo mês consecutivo, com 47,71 por cento dos votos.

Em novembro, o brasileiro marcou contra Lourosa (3-2), bisou contra Felgueiras (3-1) e também marcou ao Penafiel (2-0). Assim, Clóvis lidera a lista de melhores marcadores da II Liga, com 12 golos. No total da época, o ponta de lança leva 15 golos e duas assistências em 16 partidas, vivendo o melhor momento desde 2023.

Para trás nesta eleição ficaram Rafael Nel (Sporting B, com 18,3 por cento) e Juan Muñoz (U. Leiria, com 7,84 por cento).

Estará André Clóvis viciado em golos e em ser o melhor? 🏆

Os treinadores não hesitaram e escolheram-no como Continente Avançado do Mês da #LigaPortugalMeuSuper! Parabéns 👏#AVFC pic.twitter.com/u4ynLR7yXK — Liga Portugal (@ligaportugal) December 10, 2025

Por último, Sérgio Fonseca, de 53 anos e timoneiro do Ac. Viseu, foi eleito o melhor treinador da II Liga em novembro, uma vez que venceu os três jogos do mês. Pelo meio foi eliminado na Taça de Portugal, na Vila das Aves, nos penáltis.

O treinador dos “Viriatos” acumulou 37,25 por cento dos votos dos homólogos, superando Vítor Matos (ex-treinador do Marítimo, com 22,88 por cento) e João Gião (Sporting B, com 19,61 por cento).

O Académico de Viseu é quarto classificado, com 22 pontos, ocupando o lugar de play-off de promoção. Imediatamente à frente dos “Viriatos” está o Desp. Chaves, com 23 pontos.