Marítimo e Académico de Viseu empataram a dois golos no arranque da sétima jornada da II Liga. Esta sexta-feira, na Madeira, a segunda parte valeu o preço do bilhete. Depois de o guarda-redes e capitão Samu conceder penálti ao minuto 53, o avançado André Clóvis atingiu o quarto golo na época e embalou os forasteiros para a vantagem.

Na resposta, na sequência de um livre cobrado à esquerda, o central Madsen restabeleceu a igualdade. Estavam decorridos 59 minutos. De parada e resposta, o médio Koné beneficiou de um desvio para forçar nova vantagem dos “Viriatos”.

Ainda assim, aos 90+7m, Adrián Butzke aproveitou um penálti para aplicar o 2-2. Ainda que Bruno Brígido tenha voado para a direita e travado o primeiro remate, o guardião nada poderia fazer quanto à recarga.

Até final, o espanhol poderia bisar. Em cima dos 90+11m, Butzke surgiu sozinho na área, em zona frontal, mas rematou fraco e à figura de Brígido.

O Marítimo é “vice” e iguala o líder Vizela com 14 pontos, enquanto o Académico encaixou a terceira ronda sem vencer – estacionam no 14.º lugar com seis pontos, dois de vantagem sobre os lugares de despromoção.

Após a pausa para seleções, o Ac. Viseu recebe o Gil Vicente a 18 de outubro, na Taça de Portugal. Quanto ao Marítimo, regressa à ação somente a 26 de outubro, com a visita ao FC Porto B (18.º).

