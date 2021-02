Três equipas da Liga - Marítimo, Belenenses e Boavista - não podem treinar nos estádios em que jogam, na sequência nas vistorias realizadas pela Comissão Técnica da Liga Portugal.



No caso do Estádio do Marítimo, apurou o Maisfutebol, a interdição estende-se apenas até ao próximo jogo oficial.



Para além destas interdições, Santa Clara e Nacional estão autorizados a realizar apenas um treino semanal nos respetivos relvados principais.



Na II Liga, o relvado do Cova da Piedade está interditado a treinos, enquanto o Leixões tem a recomendação de realizar apenas uma sessão de trabalho semanal no Estádio do Mar.