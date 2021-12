Vasco Seabra, treinador do Marítimo, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Benfica a contar para a 15ª jornada da Liga:

«Tivemos uma quebra grande com a instabilidade natural de quem sofre tantos golos. Mas o essencial do demérito que tivemos passa pela agressividade que nos faltou para sermos mais intensos nos momentos em que estivemos sem bola.»

[Sobre a identidade da equipa e o impacto da derrota]

«Sentimos que a equipa quis jogar o jogo para o ganhar. E por vezes temos estas dores de crescimento. Como tivemos 24 horas para desfrutar das vitórias, temos 24 horas para sofrer, lambermos as nossas feridas e para voltarmos mais fortes e mais capazes. Temos um jogo daqui a nove dias para sermos mais capazes e competitivos. Sentimos que a equipa está a crescer. A derrota vai pesar como uma derrota. Temos coisas para crescer, como tínhamos quando ganhámos. Sei que os jogadores vão dar uma resposta muito boa.»

[Mas como se recupera de uma derrota tão pesada?]

«Exatamente da mesma forma com que lidamos com a nossa vitória. Fizemos sete pontos em três jogos e não embandeirámos em arco. Tenho a certeza de que a nossa equipa vai trabalhar. A nossa equipa tem uma alma e determinação muito grande para conquistar as coisas. Dói, custa, mas quem não se levanta são os outros. Nós levantamo-nos. Tenho um grupo de jogadores que luta muito para que as coisas possam pender para o nosso lado.»

[Mais sobre o jogo]

«Até acho que conseguimos recuperar uma quantidade muito grande bolas no momento ofensivo. Acho que o problema esteve a seguir. O Benfica perdeu, mas recuperou e encontrou a nossa linha defensiva desprotegida.»