Suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina, Jorge Jesus não vai estar no banco de suplentes diante do Marítimo. Vasco Seabra vê o treinador dos encarnados como uma «referência para todos os treinadores portugueses» e admite que a ausência vai ser notada.

«Jorge Jesus não estar no banco, é claro que é diferente. Não tenho dúvidas que o treinador adjunto, João de Deus, vai estar no banco e tem uma ligação total com Jorge Jesus. A equipa sabe o que fazer, não tenho dúvidas nenhumas disso», disse o técnico dos insulares.

Vasco Seabra considera que o Marítimo tem de se apresentar «destemido» perante «uma das melhores equipas da Europa».

«Se queremos, contra o Benfica, ter maior domínio, maior posse de bola, maior capacidade para jogar no meio-campo ofensivo? Queremos, mas sabemos que o Benfica é uma equipa dominadora, que, jogando no seu estádio, é ainda mais», sublinhou.

O treinador dos madeirenses quer «criar dificuldades» na Luz, mas destacou que «o Benfica é uma equipa fortíssima, muito bem treinada, com muitos jogadores de qualidade».

Com Vasco Seabra no comando, o Marítimo ainda não perdeu nenhum jogo, tendo somado vitórias ante o Paços de Ferreira (2-0) e Santa Clara (4-1) e também um empate no Bessa (1-1).

«Temos vindo a conseguir produzir algumas coisas que são o que nós pretendemos. É o caminho que queremos seguir, mas também sabemos que é um caminho que começou há pouco tempo, que necessita de muito trabalho e de muita entrega por parte de todos», afirmou.

O Marítimo visita o Benfica este domingo, pelas 17h00, com Zainadine de volta às opções.