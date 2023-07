O Marítimo deu entrada com nova providência cautelar no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) contra a Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

Em causa está o licenciamento do Boavista nas competições profissionais para a época 2023/24.

Recorde-se que na semana passada o emblema insular intentou a mesma ação, mas por causa do licenciamento do Estrela da Amadora.

Com estas ações, o Marítimo procura suspender as inscrições de Estrela e Boavista nas competições profissionais, situação que poderia abrir uma vaga na Liga, por via da «secretaria», para o clube madeirense.

Entretanto, o Boavista já reagiu à ação do Marítimo, dizendo ter recebido a notícia «com estupefação». O clube portuense aponta que os argumentos da providência cautelar são «falsos e caluniosos fundamentos» e garante que vai agir através de uma queixa-crime.

«Mais se anuncia que o Boavista FC e a Boavista FC, Futebol SAD cortam, com efeitos imediatos, todas as relações institucionais com os atuais corpos gerentes do Marítimo da Madeira, Futebol SAD», lê-se ainda.