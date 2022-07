O Marítimo divulgou nesta segunda-feira as primeiras imagens do novo equipamento para a temporada 2022/23.

As faixas verticais verde-rubras mantêm-se e a principal nota de destaque é o regresso ao símbolo usado pela primeira vez em 1916, como representação da determinação do povo madeirense. Neste novo emblema, o leão protege a bola e «olha em volta, ciente das ameaças», mas sempre «de língua de fora e garras bem afiadas», o que serve como mote para a entrada em campo nos jogos da época que se avizinha. Já o leme, reflete o percurso que os jogadores do Marítimo vão fazer em representação da Madeira.

A nova camisola do Marítimo: