Jesús Ramírez é o mais recente reforço do Marítimo, confirmou este sábado o clube madeirense.

Chucho Ramírez, como é conhecido no mundo do futebol, chega ao emblema dos Barreiros proveniente do CA Morelio, do México. O Marítimo não dá detalhes sobre o negócio, assim como sobre o contrato do jogador.

Antes, o avançado de 24 anos representou o Coquimbo Unido, o Audax Italiano, o Veracruz e o Estudiantes de Mérida, equipa venezuelana na qual começou a carreira profissional.