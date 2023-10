Quatro elementos da direção do Marítimo apresentaram hoje a demissão e provocaram eleições, levando à consequente queda do presidente Rui Fontes na liderança do clube verde rubro e à marcação de eleições antecipadas.

O anúncio da demissão dos vice-presidentes Eugénio Mendonça, Carlos Batista, Nuno Aguiar e do vogal Marco Fernandes foi anunciado esta quinta-feira em conferência de imprensa, dando conta que a decisão já tinha sido comunicada ao presidente da Assembleia Geral do clube, José Augusto Araújo.

«Entendemos que é chegado o momento, tal como já nos havíamos comprometido aquando da realização da assembleia geral de junho passado, de permitir aos sócios se pronunciarem, através de ato eleitoral, sobre o futuro do clube», referiu Eugénio Mendonça, adiantando que é intenção do grupo demissionário «apresentar uma nova solução diretiva a ser sufragada pelos sócios».

Os membros demissionários continuarão a cumprir funções até à marcação do ato eleitoral que tem um prazo obrigatório de 30 dias.

A notícia da demissão dos membros do clube surgiu a poucas horas da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Anónima Desportiva do Marítimo, cujas demissões não afetam a SAD, para a apresentação e discussão do relatório de contas da época 2022/2023, marcada para as 18h30, no complexo desportivo do clube.