O Marítimo anunciou esta terça-feira que o Estádio dos Barreiros está «apto com distinção» para o regresso dos jogos da Liga como, aliás, o presidente Carlos Pereira já tinha confirmado ao Maisfutebol.

Um anúncio que se seguiu a uma vistoria das autoridades de saúde como o clube deu conta através da publicação de fotografias nas redes sociais.

O Marítimo ainda vai realizar cinco jogos em casa até ao final do campeonato, com destaque para a receção ao Benfica, na 29.ª ronda. Além do clube da Luz, os madeirenses vão também receber o V. Setúbal (25.ª jornada), Gil Vicente (27.ª), Rio Ave (32.ª) e Famalicão (34.ª).