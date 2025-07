O Marítimo, da II Liga, venceu, esta quarta-feira, o primodivisionário Estoril no segundo jogo de preparação de ambas as equipas com vista à temporada 2025/2026. A vitória sorriu aos madeirenses (3-2), com os estorilistas a sofrerem a primeira derrota da pré-época.

O destaque da partida foi Alexandre Guedes, avançado de 31 anos, que bisou para dar a vitória ao Marítimo. Rodrigo Andrade marcou o outro tento dos orientandos de Vítor Matos. Fabrício Garcia e Yanis Begraoui fizeram os golos da formação Canarinha.

O Marítimo regressa, esta quinta-feira, ao relvado para a «derradeira» sessão de trabalhos, em Rio Maior. O Estoril, por sua vez, enfrenta o Alverca, recém-promovido à Liga, no próximo sábado.