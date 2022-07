O Marítimo contratou Lucho Vega, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Em comunicado, o emblema madeirense informou que o médio de 22 anos, que chega proveniente do Estoril, rubricou um contrato válido por três anos.

«Muito feliz por estar no Marítimo, um clube muito grande. Podem esperar de mim muita garra. Nunca desisto de um lance. Sou um jogador que gosta de ter bola, de chegar à área e de participar no golo», disse Vega, aos meios do clube madeirense.

Além do Estoril, Lucho Vega passou ainda pelo Alcorcón e pelo River Plate.