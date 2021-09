Julio Velázquez, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após igualdade (0-0) frente ao Famalicão:

«Gosto sempre de ganhar e de lutar pelos três pontos. Todas as mudanças que fizemos no jogo foi sempre para tentar a vitória. Hoje penso que foi um jogo equilibrado, nós fizemos muitas coisas bem e a equipa está de parabéns pelo trabalho que teve. Hoje jogámos num estádio difícil, frente a uma equipa com muita qualidade. É uma equipa para as seis primeiras posições do campeonato e não era um jogo fácil.

Podíamos ter ganhado o jogo, mas também podíamos ter perdido. Depois da grande penalidade, mostrámos que estávamos no jogo. Noutro dia ficava chateado, mas hoje é um ponto para valorizar. Tivemos situações para marcar também, faltou concretizar. Jogámos para ganhar, mas no final temos de ter capacidade para analisar o jogo.

[dificuldade de atacar na segunda parte porquê?] Não concordo. A outra equipa também joga, não são bonecos e, repito, é uma equipa para estar nos seis primeiros. Também querem ganhar o jogo e nós estamos a jogar fora de casa. É uma equipa que ainda não ganhou e, jogando em casa, tem a obrigação de ganhar.

[equipa tranquila mesmo com o Famalicão por cima] Temos de ter a capacidade de estarmos serenos. Temos de saber estar com bola e sem bola. Temos de lembrar que temos muitos jogadores que estão pela primeira vez no Marítimo e ainda somos uma equipa em construção.

[primeiro empate fora, sem sofrer golos. Equipa mais equilibrada do que no ano passado?] Não. No ano passado, com equipa como o Braga ou o Boavista, deixamos a baliza a zero. Trabalhávamos muito, faltava posse e dinâmica ofensiva, mas não faltava equilíbrio defensivo».