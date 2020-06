Declarações de José Gomes, treinador do Marítimo, após a derrota do FC Porto por a 2-1 em jogo da 26.ª jornada da Liga:

«O que acrescenta na confiança são vitórias e isso não conseguimos. Apesar do mau resultado fizemos frente ao FC Porto e conseguimos explorar num ou outro momento o desequilíbrio do adversário. Podíamos ter marcado. Não era fácil antes do intervalo alterar a forma de jogar. Ainda por cima quando sofremos um golo tão cedo. Na segunda parte foi diferente. Ajustámos o que tínhamos de ajustar. Não estivemos perfeitos, mas estivemos muito bem. Estou contente com o que os meus jogadores fizeram. A jogar desta forma o futuro vai ser risonho e vamos conseguir o que queremos, que são três pontos em cada jogo até ao final.»

«Há muitos pontos em disputa. Em 24 ter cinco pontos [de vantagem sobre a zona de descida] não significa nada. Temos de manter esta coesão para abraçarmos o que nos espera. Estes oito jogos que faltam são muito importantes. Não estamos confortáveis. Estamos focados, coesos, unidos. E se mantivermos isso, de certeza, vamos atingir o que queremos.»