A equipa da jornada 29 da Liga contempla três notas máximas atribuídas pelos jornalistas e correspondentes do Maisfutebol. Nanu (Marítimo), Tabata (Portimonense) e Nuno Santos (Rio Ave) não só roçaram a perfeição, como ajudaram as respetivas equipas a conquistaram importantes vitórias nesta ronda.

Na equipa da jornada, que inclui as pontuações da nossa redação em parceria com a SofaScore, estão jogadores de nove equipas, sendo que o Marítimo (Amir e Nanu) e o FC Porto (Mbemba e Alex Telles), cada um com dois atletas, são os emblemas mais representados.

Nuno Santos acaba por ser o mais pontuado da 29.ª ronda: além da nossa máxima atribuída pelo Maisfutebol, o extremo do Rio Ave foi o único com nota 9 (9,4) para a SofaScore.